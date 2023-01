Meteo Sicilia, ancora tempo instabile. Le temperature potrebbero rialzarsi

In questo inizio settimana l’avvicinamento da ovest dell’Anticiclone delle Azzorre determinerà un’attenuazione delle correnti fredde e il ritorno della stabilità in tutte le regioni, con conseguente rialzo delle temperature, specie nei valori massimi.

IN SICILIA ANCORA TEMPO INSTABILE

C’è da segnalare solo una breve fase instabile sulle regioni meridionali e in Sicilia nella prima parte di oggi, martedì 31 gennaio, quando saranno possibili locali precipitazioni per un fronte in discesa lungo la Penisola Balcanica.

Nella seconda parte della settimana possibile nuovo rinforzo delle correnti artiche che favoriranno un generale calo termico, venti tesi da nord e possibili nevicate fino a quote basse nel settore del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; questa tendenza resta al momento incerta, bisognerà attendere qualche giorno per avere il quadro esatto delle condizioni meteo.