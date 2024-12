Meteo sfavorevole, passeggeri dirottati, voli cancellati. Bologna, Roma e Perugia, 48 ore di disagi

Non è stata proprio un’inaugurazione trionfale quella avvenuta ieri per il volo Comiso-Perugia operato da Aeroitalia. I passeggeri hanno lamentato molti disservizi e in effetti alcuni problemi ci sono stati: qualcuno per le condizioni meteo avverse negli aeroporti di arrivo, altri per “motivi tecnici” della compagnia. In generale, la giornata di ieri può essere definita il “mercoledì nero” dell’aeroporto di Comiso.

I problemi sono iniziati addirittura il giorno prima, il 17 dicembre, quando il volo Comiso-Roma Fiumicino è stato cancellato e riprogrammato dopo 6 giorni. Inutili i tentativi di contattare il call center di Aeroitalia: i passeggeri hanno lamentato attese infinite ai call center senza risposte e alla fine l’unica cosa che hanno potuto fare è stata quella di accettare la situazione e provare a chiedere un rimborso.

Ieri, 18 dicembre, doveva essere il giorno in cui si inaugurava la nuova tratta Comiso-Perugia, sempre operata da Aeroitalia. Purtroppo, per problemi meteorologici a Bologna, il volo in partenza da Comiso è stato cancellato. A quel punto la compagnia ha dovuto accorpare due voli, ovvero quello inaugurale diretto a Perugia e quello diretto a Bologna. I passeggeri sono atterrati a Perugia dove poi sono stati trasferiti a Bologna tramite autobus e pullman. Il volo di ritorno Perugia-Comiso è rientrato ovviamente in ritardo sempre su Comiso.

Per quanto riguarda i “problemi tecnici” della compagnia, l’AD di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha fatto sapere che il volo Comiso-Perugia doveva essere operato con un ATR 72 ma l’autorizzazione, che doveva arrivare al mattino, è di fatto arrivata nel pomeriggio e quindi il mezzo aereo usato è stato un altro.

Tensione fra Intrieri e il territorio

Momenti di tensione, poi, si sono registrati sempre fra l’AD Intrieri e gli utenti del territorio ragusano: su facebook, un utente che lamentava i disservizi della compagnia su Comiso, ha ricevuto una risposta molto nervosa da parte dell’AD, che si augurava il ritorno di Ryanair al posto di Aeroitalia. Naturalmente, la battuta non è passata inosservata e stamani anche il consigliere Salvo Liuzzo di “Coraggio Comiso” che ha commentato: “Un atteggiamento sprezzante che la dice lunga sul trattamento riservato allo scalo Pio La Torre e che non può certo passare inosservato da parte della società di gestione, la Sac”. La battuta di Intrieri, per la precisione, è stata: “Speriamo di andarcene presto. Così arriva Ryanair”.

Per Aeroitalia problemi anche a Tunisi

Problemi anche per 200 passeggeri del volo Catania-Tunisi durante la giornata di ieri. Le autorità tunisine hanno negato l’atterraggio alla compagnia aerea lasciando di fatto a terra 200 passeggeri in partenza da Catania che sono rimasti fermi all’aeroporto etneo. A denunciare l’accaduto, stavolta, è stata la stessa compagnia che si è anche scusata con i passeggeri.

Ha collaborato all’articolo Francesca Cabibbo

