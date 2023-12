Meteo: sarà un Natale senza freddo e neve. Le previsioni

Sarà un Natale senza freddo e neve. E’ questo quanto riportato dal meteorologo di 3bmeteo.com: nei prossimi giorni in Italia è prevista un’alternanza tra condizioni di bel tempo con sole e passaggi nuvolosi sparsi, con poche precipitazioni e un clima non particolarmente freddo.

Le correnti asciutte provenienti dai quadranti settentrionali influenzeranno il Paese, con possibilità di qualche piovasco o rovescio limitato soprattutto al Sud e sporadicamente sul versante adriatico. Le piogge saranno scarse e prevaleranno condizioni di tempo asciutto, anche se non sempre soleggiato, con possibilità di formazione di nebbie nelle vallate del Centro e della Valpadana.

Tuttavia, sulle Alpi, soprattutto sui settori confinanti con Austria e Svizzera, sono attese precipitazioni nevose, in particolare tra venerdì e sabato, che potrebbero risultare abbondanti. Nonostante ciò, le temperature non saranno particolarmente basse, con massime che potrebbero superare i valori medi del periodo, raggiungendo punte di 16-18°C.

È importante prestare attenzione ai forti venti, soprattutto sulle Alpi, dove tra venerdì e sabato potrebbero verificarsi raffiche superiori ai 100 km/h a quote elevate (dai 2000 metri). Anche in Pianura Padana, in Piemonte, Lombardia e sulla Val d’Adige, si possono attendere raffiche sostenute. Si segnala inoltre la possibilità di Maestrale a tratti forte in alcune zone della Sardegna e della Sicilia.

METEO: LE PREVISIONI PER NATALE E SANTO STEFANO

Per quanto riguarda le festività, la Vigilia, Natale e Santo Stefano dovrebbero essere caratterizzati da condizioni anticicloniche, con tempo stabile, seppur non sempre soleggiato, e possibilità di locali nebbie. In alcune aree del versante tirrenico potrebbero verificarsi qualche piovasco, mentre le temperature diurne dovrebbero rimanere al di sopra delle medie stagionali.

Successivamente, potrebbe verificarsi un cambiamento delle condizioni meteo con un rapido calo delle temperature, ma ulteriori analisi sono necessarie per confermare questa tendenza.