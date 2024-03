Meteo: il pic-nic di Pasquetta dovrebbe essere salvo. Previsto sole e temperature miti in Sicilia durante la settimana di Pasqua

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, la prossima settimana vedrà un avvio soleggiato su molte aree, ma martedì 26 e soprattutto mercoledì 27 arriverà un ciclone che porterà maltempo su diverse parti d’Italia, con nubifragi attesi soprattutto nelle regioni settentrionali e tirreniche del centro sud, accompagnati da temporali intensi e possibili grandinate.

PASQUA E PASQUETTA CON IL SOLE

Tuttavia, da giovedì 28 e venerdì 29 si prevede l’arrivo di un’anticiclone africano, che porterà maggiore stabilità atmosferica e un aumento delle temperature in tutto il paese, avvicinandoci così alla Pasqua con un clima più soleggiato.

Per quanto riguarda il pic nic, sarà possibile organizzarlo soprattutto nelle regioni del centro sud, dove si prevede anche un clima piuttosto caldo per la fine di marzo, con temperature massime fino a 25 gradi, o anche più elevate in Sicilia.

