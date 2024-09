Meteo: il ciclone Boris flagella l’Emilia-Romagna. Qualche pioggia intensa prevista per venerdì anche al sud

Il ciclone Boris sta colpendo l’Italia dopo aver devastato l’Europa orientale, portando alluvioni in particolare in Emilia Romagna, regione che sta vivendo la terza grave alluvione in poco più di un anno. Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, il maltempo ha causato esondazioni e allagamenti, soprattutto tra le zone di Romagna, Bolognese e Modenese, con accumuli di pioggia straordinari. In alcune aree dell’Appennino bolognese sono stati registrati oltre 250 mm di pioggia, con situazioni critiche anche tra Forlì, Bologna e l’entroterra marchigiano.

Il meteorologo Francesco Nucera ha spiegato che la causa del persistere di Boris su queste zone è un blocco atmosferico, accentuato dal riscaldamento del Mediterraneo. Questo fenomeno sta peggiorando l’impatto delle precipitazioni, con effetti esasperati dal cambiamento climatico.

Il ciclone colpirà il sud Italia?

Nei prossimi giorni, il ciclone dovrebbe perdere forza, portando un miglioramento progressivo. Tuttavia, ulteriori piogge intense sono attese nelle prossime ore, soprattutto in Emilia Romagna e Marche. Da venerdì si prevede una situazione più variabile, con rovesci meno diffusi, mentre nel weekend potrebbe verificarsi un nuovo peggioramento da ovest.

Venerdì 20 settembre, sin dalle prime ore del mattino, i forti temporali si abbatteranno sul Canale di Sicilia colpendo in pieno Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Malta. I temporali colpiranno anche le coste della Sicilia meridionale, con possibili pesanti alluvioni in modo particolare tra ragusano e siracusano, nell’estremità sud/orientale della Sicilia:

