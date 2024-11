Messo in sicurezza il tombino aperto a Ragusa in via Colajanni

E’ stato messo in sicurezza stamani il tombino aperto situato a Ragusa tra l’incrocio di via Colajanni e via Anfuso. Ad annunciarlo la consigliera Rossana Caruso che durante la giornata di ieri aveva denunciato la pericolosità del tombino aperto. Dopo le segnalazioni dei cittadini, la consigliera si è fatta portavoce della problematica, monitorando personalmente le operazioni di messa in sicurezza. I tecnici del Comune sono intervenuti.

L’intervento

L’area è stata recintata e il tombino è stato coperto temporaneamente con una soluzione provvisoria, in attesa dell’arrivo di una copertura idonea già ordinata dal dirigente responsabile. Sebbene serviranno alcuni giorni per la sistemazione definitiva, l’intervento ha eliminato il rischio immediato per la sicurezza pubblica.

