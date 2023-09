Messina Denaro: in coma irreversibile è stata sospesa alimentazione

Il boss Matteo Messina Denaro, detenuto all’Aquila e ricoverato in ospedale per un tumore al colon, e’ in coma irreversibile. I medici stanno per sospendere l’alimentazione. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Agi che ha riportato queste informazioni circa lo stato di salute del boss.