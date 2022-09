Messi in salvo 350 migranti, molti ustionati dal sole. A Pozzallo, tutti negativi al tampone

La nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha messo in salvo circa 350 persone da un motopesca in difficolta’ a 50 miglia dalle coste siciliane.



Alla nave e’ stato assegnato il porto di Crotone per lo sbarco. Con la motovedetta 325, invece, sono arrivate 26 persone a Pozzallo. Provenienti da Afghanistan e Siria, 11 uomini, 8 donne e 7 bambini maschi, alcuni non accompagnati, erano stati salvati dalla Arizona, nave da carico (una portarinfuse) sulla rotta tra Turchia e Malta.



Il trasbordo da Arizona alla Cp 325 e’ stato effettuato a 67 miglia sud/sud est da Portopalo. Molti tra i migranti riportano ustioni per il sole: sono stati in mare parecchi giorni. Tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo, i tamponi anticovid sono risultati negativi.