Messa prima degli esami in tutti i centri della Diocesi di Ragusa: il messaggio del Vescovo ai maturandi

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha inviato un messaggio augurale a tutti i giovani che si accingono a sostenere gli esami di Maturità. Il vescovo, in particolare, augura «di cuore di affrontare questi giorni di esami con il giusto spirito, serenamente e con sufficiente tensione. Spero che ne “assaporiate” ogni momento e facciate di questo esame non un punto di arrivo ma – auspica – una tappa da cui riprendere e continuare il vostro cammino nella vita. Certamente avremo modo di incontrarci, ma intanto vi benedico nel Signore, sicuro che non vi farà mancare la sua grazia. Buon esame di maturità!».



Con il supporto del Servizio per la Pastorale giovanile, nei prossimi giorni si terranno, in tutti i comuni della Diocesi, delle sante messe proprio per raccogliersi in preghiera prima di questo momento. Il vescovo celebrerà la “Messa prima degli esami” a Ragusa il 20 giugno alle 19 nella chiesa di San Pio X. Lo stesso giorno altre celebrazioni si terranno ad Acate (alle 19 in Chiesa Madre), a Comiso (alle 19 nella chiesa Maria Santissima delle Grazie), a Chiaramonte Gulfi (alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista), a Monterosso Almo (alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista), a Santa Croce Camerina (alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista), a Vittoria (alle 19 nella chiesa del Sacro Cuore). “Messa prima degli esami” anche domani a Giarratana (alle 18:30 in Chiesa Madre), e il 17 a Marina di Ragusa (alle 19 nella chiesa Santa Maria di Portosalvo).

QUESTO IL MESSAGGIO INTEGRALE DEL VESCOVO DI RAGUSA AI MATURANDI

Carissime studentesse e carissimi studenti che state per affrontare gli esami di maturità

l’anno scolastico è ormai concluso e voi siete approdati ad un’importantissima meta che non dimenticherete mai nella vostra vita: l’esame di maturità. È la tappa conclusiva di un percorso durato ben cinque anni, certamente tra alti e bassi, gioie e delusioni, divertimento e amicizia.

Anche se il termine più corretto sarebbe “Esame di Stato”, io preferisco usare ancora il classico – e più tradizionale – termine “Esame di Maturità”. Lo preferisco perché sancisce l’importante momento di passaggio ad una stagione della vita totalmente nuova, dove i doveri cominciano a far sentire il loro peso in maniera più pregnante e nella quale si presume che voi stessi dobbiate essere maturi e pronti ad assumere determinati impegni. “Prendere la maturità”, insomma, significa fare un decisivo passo in avanti.

Qualsiasi sia stato il vostro percorso scolastico e qualsiasi scelta farete, sia nel campo dello studio che in quello lavorativo, siete ormai allenati per affrontare determinate sfide. La scuola è il luogo della formazione umana, prima ancora che culturale; è quel crogiolo in cui pian piano si assume la forma di persone “mature”. Proprio questa è la “grave” responsabilità degli insegnanti, che sono prima di tutto educatori: coltivare la vostra giovinezza per aiutarvi a diventare maturi.

Cosa avete appreso, dunque, da questo percorso? Certamente tante nozioni di tante discipline. Ciò che tuttavia queste nozioni vi insegnano e ci insegnano, anche se non esplicitamente, è la libertà del pensiero, il non seguirne uno unico, e la forza di essere se stessi in un dibattito globale che investe tutti. Direi che questo è un segno importantissimo e dirimente della “maturità”.

Il primo dei doni dello Spirito Santo è quello della sapienza. Sapiente non è chi conosce tante cose o chi, in generale, coltiva la virtù della conoscenza. Se noi guardiamo al significato latino del verbo sàpere scopriamo che esso significa “gustare”, da cui deriva il nostro “sapore”. Allora, il dono della sapienza sia per voi essenziale metodo per “assaporare” il piacere della conoscenza per il Bene. Cercando il Bene assoluto si trova anche quello relativo a ciascuno; se invece si fa il percorso contrario il bene non giova a nessuno e si rivela effimero, non si gusta e non si conosce.

Carissime e carissimi giovani, vi auguro di cuore di affrontare questi giorni di esami con il giusto spirito, serenamente e con sufficiente tensione. Spero che ne “assaporiate” ogni momento e facciate di questo esame non un punto di arrivo ma una tappa da cui riprendere e continuare il vostro cammino nella vita. Certamente avremo modo di incontrarci, ma intanto vi benedico nel Signore, sicuro che non vi farà mancare la sua grazia. Buon esame di maturità!