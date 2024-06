Meno traffico su viale 1° Maggio con il doppio senso su via Noce a Scicli

Era proprio ora. Al momento annunciata come sperimentazione, è chiaro che diventerà alquanto positiva la decisione di istituire il doppio senso di circolazione su via Noce al villaggio Jungi di Scicli. In fase di completamento il posizionamento delle insegne che andranno a regolamentare la viabilità in questa parte del popoloso quartiere. Con l’istituzione del doppio senso di circolazione su via Noce si và a creare una sorta di circonvallazione indirizzando il traffico in entrata ed uscita sul viale dei Fiori e su via Vitaliano Brancati per finire alla prima rotonda che insiste nella zona 167 con i nuovi insediamenti abitativi realizzati negli ultimi dieci anni.

A reclamare questa modifica della viabilità sono stati i residenti. Ma soprattutto le difficoltà riscontrate nell’attraversare viale 1° Maggio nelle ore di punta.

Il doppio senso di circolazione in via Noce viene istituito nel tratto tra la rotatoria e la via Salvatore Di Giacomo ed andrà ad alleggerire il traffico in una zona di Jungi dove insistono diversi istituti scolastici. “La variazione è conseguente alle richieste di molti residenti per garantire una maggiore sicurezza di questo tratto stradale – spiega il sindaco Mario Marino – in virtù della modifica del senso di marcia si collegheranno la circonvallazione e Viale dei Fiori, attraverso la via Noce, così da ridurre la mole di traffico che insiste su viale Primo Maggio. Le modifiche, adottate in via sperimentale e temporanea, saranno monitorate al fine di valutare se apportare variazioni o rendere definitivo il provvedimento”.

