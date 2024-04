Memorial Alessio e Simone: i vincitori

Il secondo Memorial Alessio e Simone, tenutosi domenica 7 aprile presso il Circuito Internazionale SoleLuna di Vittoria, è stato un grande successo, concludendosi con grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutti i presenti.

L’evento ha trasmesso un messaggio importante: guidare responsabilmente e non correre per le strade, ma in pista. Questo è stato il chiaro obiettivo del Memorial, che ha voluto sensibilizzare sulla sicurezza stradale e celebrare la memoria di Alessio e Simone.

La giornata è iniziata con i saluti istituzionali del Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e del Senatore Salvo Sallemi, che hanno sottolineato l’importanza del messaggio del Memorial.

Durante l’evento, sono stati organizzati diversi momenti emozionanti, tra cui il giro dei Go Kart 50CC con i più piccoli, che hanno rappresentato la dolcezza e l’innocenza di Alessio e Simone.

La partecipazione di oltre sessanta concorrenti, tra auto storiche, auto da competizione ed auto stradali, ha reso la giornata ancora più speciale. La premiazione ha visto trionfare Agostino Bonforte su Osella 3000, con ottimi piazzamenti per i fratelli D’Antonio, Alessandro e Tony, su Fiat X19.

Lo Showman e Speaker Maurizio Iachella ha contribuito a veicolare il messaggio di cultura della guida in ricordo di Alessio e Simone, rendendo l’evento ancor più significativo.

Le famiglie D’Antonio si sono dichiarate estremamente soddisfatte e intendono continuare a diffondere il messaggio di cultura della guida responsabile tra i giovani. Ringraziano tutte le aziende che hanno sostenuto l’evento e tutte le persone che hanno collaborato alla sua realizzazione.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con tante altre sorprese e novità in serbo.

