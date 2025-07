“Melodica – La musica dell’anima” torna a incantare l’estate iblea: emozioni tra suoni, stelle e teatro

Quando l’estate incontra la musica, nasce qualcosa che va oltre lo spettacolo: un’esperienza che vibra nell’anima. È questo lo spirito di “Melodica – La musica dell’anima”, la storica rassegna che da trent’anni regala al pubblico viaggi sonori e poetici, capace di coniugare il fascino dei luoghi con la bellezza della musica e del teatro.

Anche per il 2025, “Melodica” torna con una programmazione estiva ricca di suggestioni e profondamente radicata nel territorio. A guidarla è sempre la sensibilità e la visione di Diana Nocchiero, direttrice artistica: “Siamo felici di portare la rassegna in spazi che parlano al cuore, con artisti capaci di trasformare ogni nota in emozione. Melodica è fatta di dettagli: una chitarra d’epoca, un cielo stellato, un gesto condiviso.”

Debutto tra le corde del XIX secolo

L’apertura è affidata al prestigioso concerto “Fandango Español”, venerdì 18 luglio alle ore 21.00 (ingresso ore 20.30), presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa. Protagonista Pablo Lentini Riva, chitarrista di fama internazionale, che suonerà una rarissima chitarra originale del 1830. In programma, capolavori classici e romantici firmati da Molino, Sor, Giuliani, Molitor, Pratten, culminando con un omaggio al frenetico fandango, danza popolare spagnola intrisa di vitalità e folklore.

Biglietto intero € 10; ridotto € 5; gratuito per abbonati e minori di 8 anni. Info e prenotazioni: 366 9790999 – 349 2993208.

Musica & gusto sotto le stelle

Il maestro Lentini Riva si esibirà nuovamente sabato 19 luglio alle ore 20.00 presso l’home restaurant “Liberocontadino” a Giarratana, per un evento speciale che unisce note e sapori: concerto con cena a buffet. Info e prenotazioni: 339 8477546.

Tra atmosfere rarefatte e leggende celtiche

La rassegna prosegue in uno dei suoi scenari più suggestivi: l’Antica Dimora “Il Sultano” a Punta Secca, per la serie “Musica al Sultano”. Sabato 9 agosto: “Aspettando… San Lorenzo”, con Emanuele Anzalone (clarinetto) e Mario Romeo (fisarmonica), per una serata sospesa tra terra e stelle. Giovedì 22 agosto: il gruppo Tir-na nog trasporta il pubblico in un mondo incantato fatto di musica celtica e medievale, tra leggende e antiche danze. Entrambi i concerti inizieranno alle ore 21.30 (ingresso ore 21.00). Info: 349 2993208 – 333 3078309.

Il teatro al centro dell’estate

La magia del teatro arricchisce la proposta di “Melodica” con due spettacoli ospitati sempre nella cornice de “Il Sultano”: venerdì 2 agosto ore 21.00: “Passaggi”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Sparacino con Angelo Abela e Mariella Frasca. Una narrazione intima e malinconica che racconta un’amicizia nata su una panchina tra anziani e sogni di fuga. Venerdì 30 agosto ore 20.30: “Gobba a Levante (jella calante)”, commedia brillante della Compagnia Teatro Badia di Ragusa, per la regia di Maurizio Nigastro. Una satira esilarante sulla superstizione, tra equivoci e personaggi fuori dal comune.

Info e prenotazioni: 333 3078309.

