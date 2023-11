Melodica con il baritono tedesco Christoph von Weitzel e la pianista Diana Nocchiero venerdì 17 novembre.

Christoph von Weitzel

baritono, ha studiato canto all’Opera di Francoforte con Barry Mora e John Lester, si è in seguito perfezionato in Lied con Elisabeth Schwarzkopf e Walter Berry. Si è esibito in produzioni operistiche (Wolfram, Figaro, Scarpia, Sharpless…) e cameristiche in tutta Europa, ed anche in Nuova Zelanda e in Sud Africa. G. Rohde scrive di lui: “l’interpretazione Lied di Weitzel tocca profondità esistenziali. Non solo il suo bel canto è interessante, ma il senso delle parole si è intensificato attraverso la musica, per mezzo del quale il tutto acquisisce una speciale profondità psicologica”. Münchner Merkur ha scritto: “… calda voce baritonale a tutto volume… quando canta è davvero magico… bellissimo repertorio e un artista eccellente”.

Diana Nocchiero si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Musicale “A. Vivaldi” di Novara. Ha tenuto numerosi concerti come solista, in diverse formazioni cameristiche e ha suonato come solista con molte orchestre e per prestigiose associazioni in Italia e all’estero (in tutta Europa, Nord e Sud America, Giappone, Singapore, Indonesia…) suonando in importanti sale.

Suoi concerti sono stati trasmessi da varie radio -televisioni in Italia e all'estero. Viene regolarmente invitata come membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali e come docente in varie Master Class in Italia e all'estero.

La rassegna musicale Melodica ha il

patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il costo singolo del biglietto intero è di € 10;

ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8.