Melodica 2025: a Ragusa anteprima con il concerto “Ragusa vs Ragusa – Omaggio a Dora Pejačević”

Cresce l’attesa per la 31ª stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima”, al via sabato 25 ottobre. Prima del debutto ufficiale, la rassegna propone una suggestiva anteprima giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 20.30, nell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa.

Il concerto-racconto dal titolo “Ragusa vs Ragusa – Echi croati nel romanticismo europeo: Omaggio a Dora Pejačević” unirà musica e parole in un viaggio tra la Ragusa siciliana e Dubrovnik, la “Ragusa di Dalmazia”. Protagoniste della serata saranno la pianista e poetessa Ivana Marija Vidović e la musicologa Francesca Vidović Krampus, entrambe originarie di Dubrovnik, che condurranno il pubblico alla scoperta del lirismo e delle atmosfere raffinate della compositrice croata Dora Pejačević.

«Melodica è da sempre uno spazio di dialogo tra culture ed epoche – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – Con questa anteprima vogliamo offrire un ponte tra città e tradizioni musicali, oltre a valorizzare l’abbonamento alla stagione, che consente l’accesso a concerti esclusivi ed esperienze uniche».

La stagione concertistica

La 31ª edizione prevede 14 concerti da ottobre 2025 a giugno 2026. L’abbonamento ha un costo simbolico di 60 euro ed è disponibile presso la Libreria Ubik Ragusa (ex Paolino, Corso Vittorio Veneto 144 – tel. 0932 626260) e al botteghino del CCC nei giorni di concerto dalle ore 19.00. Posti limitati, prenotazioni al numero 349 2993208 (anche WhatsApp).

Le protagoniste

Ivana Marija Vidović, pianista e poetessa di fama internazionale, si è formata con maestri come Lazar Berman e Alicia de Larrocha, esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo.

Francesca Vidović Krampus, musicologa e docente, è vicedirettrice dell’Epidaurus Festival e ha diretto per oltre quarant’anni il dipartimento di teoria musicale della Scuola di Musica di Dubrovnik.

Info utili

Ingresso gratuito per gli abbonati; biglietto di 5 euro per i non abbonati. Per informazioni: tel. 366 9790999 o 349 2993208, email associazione.melodica@gmail.com, sito ufficiale www.melodicaweb.it.

