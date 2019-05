Medinfood a Vittoria il salone del gusto siciliano. Tra gli ospiti Gioacchino Bonsignore di Gusto. Il programma - Ragusa Oggi

Medinfood a Vittoria il salone del gusto siciliano. Tra gli ospiti Gioacchino Bonsignore di Gusto. Il programma

Condividi su:

VITTORIA – Il meglio dell’agroalimentare e dell’enogastronomia siciliano, rappresentato da numerose aziende e da importanti nomi della cucina, torna sotto i riflettori dei media, dei winelovers e degli amanti della buona tavola in occasione della terza edizione di MEDinFOOD, il Salone del gusto siciliano in programma i prossimi 18, 19 e 20 maggio a Vittoria. Ancora una volta il Polo Fieristico ospiterà cooking show, degustazioni guidate di vino e momenti di approfondimento e sarà una buona occasione dove poter incontrare buyer italiani e stranieri.

Dentro MEDinFOOD c’è tutto ciò che questa terra rappresenta, la sua indiscussa bontà, la passione imprenditoriale che muove le sue aziende, le storie della sua gente di cui certamente la stampa di settore invitata avrà modo di raccontare. Lo farà in particolare Gioacchino Bonsignore di TG5 Gusto (che sarà presente nella giornata inaugurale) che anche quest’anno ha riconfermato la sua presenza.

Per i visitatori sarà possibile incontrare le più grandi aziende di settore che hanno scelto di scommettere sul proprio territorio nonché la possibilità di vedere all’opera alcuni tra gli Chef dell’Associazione Provinciale Cuochi Iblei, che durante la tre giorni realizzeranno piatti ai quali saranno abbinati vini e birre artigianali.

Per il Direttore del Polo Fieristico, Davide La Rosa, si tratta di un’edizione particolare. “Abbiamo lavorato tanto in queste lunghe settimane. MEDinFOOD rappresenta una grande opportunità per l’intero territorio siciliano che ha voglia di identificarsi in un evento che unisca il consumer al business.

Come Azienda siamo consapevoli della strada da percorrere, ma altrettanto coscienti di ciò che abbiamo già fatto. L’incremento di espositori del circa 20% rispetto alla passata edizione è un segno chiaro di come a scommettere su MEDinFOOD non sia solo l’organizzazione ma anche chi in Sicilia fa economia: le aziende”.

I dettagli della manifestazione, che anche quest’anno gode del patrocinio del MIPAAFT (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo), saranno illustrati in conferenza stampa il prossimo 15 maggio alle ore 10.00 nella sala stampa di Vittoria Fiere.

programma

Sabato 18 maggio

ore 10.00 Inaugurazione

Gaetano D’Erba (Commissario Straordinario Comune di Vittoria)

Giombattista Di Blasi (Presidente Vittoria Mercati)

Davide La Rosa (Presidente Vittoria Mercato – Area Fiere)

Gioacchino Bonsignore (Giornalista Mediaset)

ore 11.30 Sala Convegni

Presentazione del libro di Roberto Travan: “Da domani mi muovo”

ore 11.00 Cooking Show con gli CHEF dell’Associazione Provinciale Cuochi Iblei. Presente la stampa di settore.

ore 12.00 Cooking Show con Massimo Schininà (Locanda del Marchese)

ore 13.00 Cooking Show con Carmelo Floridia (Locanda Gulfi) e tecnica di abbinamento cibo-vino con il sommelier Fabio Gulino

ore 15.00 Sala Convegni – Workshop

“Il pesce azzurro e i prodotti tipici degli Iblei nella Dieta Mediterranea”

ore 16.00 Cooking Show con Concetto Cicero, Pastry Chef Cieffe

ore 16.00 Partecipazione dei giornalisti alla degustazione guidata di vini nella tasting room a cura di Giovanni Carbone, sommelier FISAR

ore 17.00 Cooking Show con Lady Chef

ore 18.00 Cooking Show con Nuccio Cilia (Tocco d’Oro)

ore 18.30 Degustazione guidata dei vini aperta al pubblico su prenotazione a cura di Giovanni Carbone, sommelier FISAR

ore 19.00 Cooking Show con Giovanni Brullo (chef APCI)

ore 20.00 Beer Show con Giovanni Brullo e Mario Cutello (chef APCI)

ore 22.00 Chiusura fiera

Domenica 19 maggio

ore 10.00 – Apertura Fiera

ore 10.30 Visita stand dei giornalisti di settore

ore 11.00 Cooking Show con Umberto Gambuzza (I Cabrera)

ore 11.00 Partecipazione dei giornalisti alla degustazione guidata di vini nella tasting room a cura di Giovanni Carbone, sommelier FISAR

ore 12.00 Cooking Show con Riccardo Cilia (Tocco d’Oro)

ore 13.00 Cooking Show con Gianni Giardina (Macellaio – Vincitore Best in Sicily), con la partecipazione dello chef Riccardo Cilia e tecnica di abbinamento cibo-vino con il sommelier Fabio Gulino

ore 16.00 Cooking Show con Luca Giannone (Al Galù)

ore 17.00 Cooking Show con Lady Chef Giulia La Medica

ore 18.00 Cooking Show con Giovanni Galesi (Scuola di gastronomia NOSCO)

ore 18.30 Degustazione guidata dei vini aperta al pubblico su prenotazione a cura di Giovanni Carbone, sommelier FISAR

ore 19.00 Cooking Show con Claudio Ruta (La Fenice)

ore 20.00 Beer Show e Cooking Show con Marco Failla (Atmosphere)

ore 22.00 Chiusura Fiera

Lunedì 20 maggio

ore 10.00 Apertura Fiera

B2B (business to business)

ore 11.00 Cooking Show con Gianni Digrandi (La Rosada)

ore 12.00 Cooking Show con Marco Battaglia (Odierna Finestra Ferreri)

ore 13.00 Cooking Show con Salvo Vicinale (Al Vecchio Mulino)

ore 16.00 Cooking Show con Concetto Cicero, Pastry chef Cieffe

ore 17.00 Cooking Show con Lady Chef Simona Gazzano

ore 18.00 Chiusura Fiera

(Ticket d’ingresso € 3,00)