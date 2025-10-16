Maxi operazione antidroga tra Ispica e Pozzallo: tredici arresti (VIDEO)

È scattata all’alba un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modica che ha portato all’esecuzione di tredici misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati, a vario titolo , di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, rappresenta uno dei colpi più significativi inferti negli ultimi mesi alle organizzazioni locali del narcotraffico.

Le indagini, condotte con metodi tradizionali e tecnologici, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di smercio di droga radicata nei territori di Ispica e Pozzallo, dove gli indagati gestivano le cosiddette “piazze di spaccio” con turnazioni, ruoli precisi e canali di approvvigionamento ben strutturati.

All’operazione hanno partecipato 60 Carabinieri, supportati da un elicottero del Nucleo di Catania Fontanarossa e da unità cinofile specializzate nella ricerca di droga ed esplosivi. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati cocaina, hashish, armi da fuoco e materiale esplosivo, un arsenale che conferma la pericolosità e la capacità organizzativa del gruppo.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, a conclusione di mesi di attività investigativa che ha documentato centinaia di episodi di spaccio. Gli indagati, secondo quanto trapela, avrebbero operato con modalità quasi “industriali”, alimentando un mercato fiorente e diffuso, soprattutto tra i giovani.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 di oggi presso il Palazzo di Giustizia di Ragusa, alla presenza del Procuratore della Repubblica.

L’inchiesta, che si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al narcotraffico nella fascia costiera del Sud Est siciliano, conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso un fenomeno in costante evoluzione, che spesso intreccia il piccolo spaccio con reti criminali più ampie e strutturate.

