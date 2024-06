Maturità 2024, si prosegue con la seconda prova: al classico una versione di greco da Platone e allo scientifico le funzioni matematiche

La Maturità 2024 prosegue con la seconda prova scritta, coinvolgendo oltre 500mila studenti in tutta Italia. Dopo la prova di italiano di ieri, i maturandi affrontano oggi esami specifici per ciascun indirizzo di studio.

Liceo Classico: greco

Gli studenti del liceo classico si sono confrontati con una versione di greco tratta dall’opera “Minosse o della legge” di Platone. Questo autore, sebbene non presente dal 2010, è uno dei più ricorrenti nella storia degli esami di maturità, con apparizioni nel 2024, 2010 e 2004.

Liceo Scientifico: matematica

La prova di matematica per il liceo scientifico include due problemi e otto quesiti. Entrambi i problemi riguardano studi di funzione, con il secondo problema contenente riferimenti contestuali. I quesiti coprono analisi matematica, calcolo delle probabilità, geometria piana e analitica, con esempi pratici come il triangolo isoscele e la descrizione matematica dell’orbita terrestre. La prova include citazioni di matematici come Ennio De Giorgi e Hardy, che enfatizzano la bellezza e il mistero della matematica.

Liceo delle Scienze Umane: scienze umane

Gli studenti del liceo delle scienze umane si sono confrontati con una prova basata sull’opera “Esperienza e educazione” di John Dewey, che esplora anche la pedagogia di Maria Montessori. La prova si concentra sull’interazione attiva nell’ambiente educativo.

Liceo Linguistico: spagnolo

La seconda prova di spagnolo ruota attorno a un articolo di Javier Zurro su “El Diario”, che discute le memorie di un ebreo-sefardita internato durante la seconda guerra mondiale e la guerra civile spagnola, e il potere salvifico della musica flamenco e fandango.

Istituti Tecnici: economia aziendale

Per gli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, la prova di economia aziendale riguarda una PMI italiana nel settore dell’elettronica, alle prese con progetti di sviluppo sostenibile e ricambio generazionale. Gli studenti devono redigere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell’azienda, e rispondere a quesiti specifici di economia aziendale.

Istituti Professionali

La prova per gli istituti professionali si concentra sulle caratteristiche dei materiali utilizzati nei processi produttivi e sulle tecniche di lavorazione. Gli studenti devono analizzare e risolvere problemi tecnici, rappresentare e descrivere schemi funzionali di apparati e impianti, e eseguire o descrivere procedure di collaudo e verifica.

Sistemi e Reti, Istituto Tecnico Informatico

Gli studenti dell’indirizzo informatico affrontano una prova basata sulla progettazione di infrastrutture per cablare in banda larga gli enti pubblici e gestire i dati sanitari dei pazienti nelle strutture sanitarie pubbliche, con una serie di quesiti specifici.

Queste prove, differenziate per ciascun indirizzo di studio, riflettono l’ampia varietà di competenze e conoscenze richieste agli studenti italiani nel loro percorso di maturità.

