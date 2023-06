Marina: stanno per essere completati i lavori del lungomare Andrea Doria e dell’Infopoint

I lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa sono ormai in dirittura d’arrivo. E’ quanto assicura l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ragusa, Gianni Giuffrida. Attualmente si sta procedendo all’installazione delle ringhiere e, nelle prossime ore, lo spazio transitabile verrà ulteriormente ampliato. Questo intervento mira a migliorare l’accessibilità e l’aspetto estetico del lungomare. Un’opera importante: i lavori del lungomare creano non pochi disagi ai già numerosi turisti presenti a Marina di Ragusa.

QUASI TERMINATI ANCHE I LAVORI DEL NUOVO INFOPOINT

Anche i lavori del nuovo Infopoint situato in Piazza Malta sono in dirittura d’arrivo. Questo Infopoint è strategicamente posizionato vicino alla spiaggia, a Piazza Malta, ai bagni pubblici di via Caboto e al Parcheggio Rabito. Una volta completati gli arredi interni, sarà inaugurato il 30 giugno.