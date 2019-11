Marina di Ragusa: la strada verso Votavota 2020 degli chef Causarano e Colombo - Ragusa Oggi

Marina di Ragusa: la strada verso Votavota 2020 degli chef Causarano e Colombo

Ripartiamo dalle nostre origini! È l’obiettivo che si sono posti gli chef del Votavota a Marina di Ragusa, Giuseppe Causarano e Antonio Colombo, immaginando la nuova stagione 2019/2020.

Da qui la decisione di impiegare due settimane delle loro ferie, nel mese di novembre, andando in giro per la Sicilia, a bordo di un camper, rigorosamente dotato di cucina, con il proposito di percorrere la strada che porterà al Votavota 2020.

“E’ un’esperienza che insieme non abbiamo mai fatto – ha spiegato lo chef Causarano – Abbiamo voglia di raggiungere piccoli paesini dell’entroterra siciliano, luoghi conosciuti solo per nome ma mai visitati, per entrare in punta di piedi in realtà dove poter tessere rapporti con piccoli artigiani all’interno dei loro opifici e conoscere i loro prodotti. Per costruire il nuovo menu vogliamo partire dalle origini comuni che ciascun siciliano ha e scoprire il mare magnum di materie prime che potrebbero rivelarsi indispensabili nella costruzione di nuove ricette. L’idea – ha proseguito Causarano – è reperire quante più materie prime possibili e sperimentarne l’utilizzo già nella piccola cucina che abbiamo attrezzato sul camper”.

“Così – ha proseguito il pastry chef Antonio Colombo – andiamo alla ricerca di farine, salumi, carni, formaggi, legumi e tantissimo altro come il sale di Mozia, le lenticchie di Ustica, la pesca di Leonforte, le produzioni che valorizzano e rendono meravigliose

l’Etna, i Nebrodi e le Madonie. Attraverseremo i tre valli siciliani, Val di Noto, Val Demone e Val di Mazara scoprendo tutto ciò che ancora non conosciamo della Sicilia tra produttori, piccoli artigiani, caseificatori, pescatori certamente non tralasciando le bellezze paesaggistiche e monumentali che abbiamo”.

Per i due chef del Votavota è fondamentale creare rete e farne parte a pieno titolo, vivendo questo viaggio di ben due settimane a stretto contatto con la materia prima e la natura, sostando nelle riserve naturali, percorrendo la costa, battendo strade impervie, con la soddisfazione di aver ben chiaro l’obiettivo da raggiungere: scorgere la strada che porterà al Votavota 2020.

La partenza è prevista, a bordo del camper, per il 15 novembre intorno a mezzogiorno dal ristorante sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa. Sul rientro non c’è una data certa, ma di sicuro ci saranno nuove emozioni, tantissimi nuovi rapporti, innumerevoli materie prime e chissà se anche le ricette per i nuovi piatti che caratterizzeranno la stagione 2019/2020.