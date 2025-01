Marina di Ragusa: il tuffo di Capodanno inaugura il 2025 con allegria e “coraggio”. VIDEO

Un cielo terso e la splendida cornice della spiaggia di Marina di Ragusa hanno accolto questa mattina il tradizionale Tuffo di Capodanno, che ha visto decine di partecipanti sfidare le acque gelide del mare ibleo per dare il benvenuto al 2025.

In tanti si sono ritrovati in piazza Dogana, dove, tra applausi e risate, uomini, donne e anche qualche temerario bambino si sono lanciati in acqua indossando i classici costumi arricchiti dal tocco festoso del cappello di Babbo Natale. “Un gesto simbolico per iniziare l’anno con coraggio, lasciandoci alle spalle i problemi e accogliendo il nuovo anno con speranza e determinazione,” ha commentato Tonino Gulino, presidente della Pro Loco Mazzarelli, promotrice dell’evento insieme al Comune di Ragusa e alle associazioni locali. GUARDA IL VIDEO AL TERMINE DI QUESTO ARTICOLO

L’iniziativa ha attirato anche numerosi turisti e curiosi, che hanno immortalato l’insolito spettacolo, trasformando la mattinata in un momento di festa e aggregazione.

Nel pomeriggio, l’atmosfera gioiosa continuerà con il Concerto di Capodanno del Modica Gospel Choir, alle ore 20:00 nella Chiesa di Maria SS. di Portosalvo, per un inizio d’anno all’insegna della musica, della comunità e della condivisione.

