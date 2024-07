Marina di Ragusa al buio: enormi disagi per residenti e turisti

Un blackout è in corso a Marina di Ragusa sin dalle ore 21 di ieri sera. Un disservizio che ha coinvolto gran parte della frazione balneare e che ha interessato molti quartieri, compreso il lungomare Andrea Doria. Il blackout è iniziato ieri sera alle 21 circa e in alcune zone è in corso tutt’ora. La causa di questo disservizio è imputabile a più guasti che si sono verificati contemporaneamente alla rete elettrica locale. La situazione è particolarmente critica dato il periodo estivo, che vede un’alta affluenza di residenti e villeggianti, i quali stanno manifestando numerose lamentele a causa dei disagi causati dalla mancanza di elettricità.

Corrente elettrica a singhiozzo per tutto il pomeriggio

Molti, hanno dovuto gettare via il cibo andato a male dai frigoriferi e altri non hanno potuto accendere ventilatori e aria condizionata con conseguente notte insonne a causa del grande caldo. La luce è mancata anche nella zona di piazza Duca e via del Mare. Ieri pomeriggio, prima del blackout, la corrente elettrica è saltata più volte per circa 10-15 minuti, provocando danni agli elettrodomestici. Infuriati anche i ristoratori che non hanno potuto garantire i servizi.

I tecnici della compagnia elettrica sono al lavoro per risolvere il problema, attivando sia il gruppo elettrogeno che la Power station. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il blackout sta creando notevoli difficoltà, rendendo ancora più complessa la gestione quotidiana per gli abitanti e i turisti presenti nella zona. La speranza è che la situazione possa essere risolta quanto prima per ripristinare la normalità nella località rivierasca.

