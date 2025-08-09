Marina di Modica, estate di musica e grandi nomi: stasera The Kolors, poi Cristiano De André e tre serate evento

L’estate di In Teatro Aperto 2025, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, entra nel vivo. Questa sera il palco dell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica ospita The Kolors, una delle band italiane più amate degli ultimi anni, per un concerto sold out che promette di infiammare il pubblico.

Ma lo spettacolo è solo all’inizio.

Cristiano De André: il 13 agosto l’omaggio al padre Fabrizio

Mercoledì 13 agosto, alle 21.45, lo stesso palco accoglierà Cristiano De André con De André canta De André, un viaggio emozionante nel repertorio immortale di Fabrizio De André. Sul palco, una band di alto livello con Osvaldo di Dio (chitarre), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere) e Ivano Zanotti (batteria).

Cristiano, polistrumentista raffinato, guiderà il pubblico tra parole e musica con chitarra, bouzouki, pianoforte e violino, offrendo un’esperienza intima, intensa e carica di significato.

12 agosto: Marina di Modica torna agli anni ’90

La vigilia del concerto di De André sarà all’insegna del divertimento spensierato: martedì 12 agosto, alle 22.00, Piazza Mediterraneo si trasformerà in una grande pista da ballo con Italia ’90 – Notte Italiana Disco, serata a ingresso gratuito dedicata alle hit e alle atmosfere del decennio più colorato della musica pop e dance.

14 agosto: la magia dei Queen rivive sul palco

Per chi vuole festeggiare la vigilia di Ferragosto con il rock più iconico, giovedì 14 agosto alle 22.00 l’appuntamento è con Queentessenza – The Best Queen Live Show. Un tributo gratuito alla leggendaria band di Freddie Mercury, tra emozioni, potenza sonora e i brani che hanno fatto la storia, da Bohemian Rhapsody a We Are the Champions.

Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi e online su www.ciaotickets.com e www.ticketone.it. Info su www.fondazioneteatrogaribaldi.it e canali social ufficiali.

© Riproduzione riservata