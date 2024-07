Marika Labanca alla Passalacqua Ragusa

La Passalacqua Ragusa annuncia con entusiasmo l’acquisizione di Marika Labanca nel proprio roster per la stagione 2024/2025. Ala/pivot nata nel 2003, Marika arriva dopo una stagione con la maglia di Broni in Serie A2, dove ha dimostrato il suo valore come cambio prezioso nelle rotazioni delle lunghe. La sua performance si è distinta per contributi significativi sia in termini di punti che di rimbalzi.

Marika Labanca porta con sé anche l’esperienza di due stagioni nella massima serie con Costa Masnaga. Questo periodo è stato cruciale per la sua crescita, fornendole un trampolino di lancio per il futuro. Adesso, la chiamata di Ragusa rappresenta per la giovane 21enne un’opportunità per affermarsi definitivamente, anche alla luce delle sue esperienze con le nazionali giovanili.

Con l’aggiunta di Marika Labanca, la squadra si rafforza ulteriormente, integrando una giovane promettente a fianco di giocatrici di esperienza come il capitano Chiara Consolini e Ramona Tomasoni. Questo mix di talento giovane ed esperienza consolidata promette di portare risultati positivi per la Passalacqua Ragusa nella prossima stagione.

