Maria Rita Schembari e il problema idrico: “Bollette dell’acqua meno care. E le pagheremo ancora meno”

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha sottolineato l’importanza dell’acqua come risorsa preziosa e ha evidenziato come la sua amministrazione abbia preso in considerazione il tema per preservare e proteggere l’acqua affinché non diventasse un bene di lusso.

In particolare, il Sindaco ha ricordato che grazie all’azione concreta della sua amministrazione, il costo delle bollette dell’acqua è stato ridotto, con la quota fissa dimezzata già tre anni fa. Inoltre, al fine di garantire la disponibilità di acqua e prevenire l’assottigliamento delle falde acquifere, sono state effettuate negli anni passati trivellazioni in alcuni terreni comunali.

Il Sindaco ha inoltre evidenziato come l’uso razionale dell’acqua sia stato incentivato attraverso agevolazioni economiche per coloro che non la sprecano. Ha sottolineato con forza che l’acqua a Comiso è pubblica e rimarrà tale, rassicurando così i cittadini sull’accessibilità dell’acqua a tutti.

Grazie ai finanziamenti del PNRR, il Sindaco ha annunciato che è previsto un intervento sulla rete idrica comunale per ristrutturarla e prevenire la dispersione di metà dell’acqua causata da una rete obsoleta e in pessime condizioni.

In sintesi, il Sindaco Maria Rita Schembari ha evidenziato l’importanza dell’acqua come risorsa preziosa e ha agito in maniera concreta per preservarla e renderla accessibile a tutti i cittadini di Comiso. Ha inoltre annunciato l’intervento sulla rete idrica comunale per garantire la sostenibilità e la qualità dell’acqua a lungo termine.