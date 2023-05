Maria Monisteri primo sindaco donna a Modica. Sua la maggioranza in Consiglio comunale con 21 dei 24 consiglieri

Una vittoria inseguita, costruita con attenzione verso i problemi della città ed arrivata fra l’entusiasmo dei suoi sostenitori e di quanti hanno sperato che a governare la città della Contea ci andasse Maria Monisteri Caschetto. Maria per tutti, come lei ha voluto sottolineare, a conferma della vicinanza ai suoi elettori ed alla comunità modicana che da un anno aspettava di tornare agli organismi eletti dopo il commissariamento legato alle dimissioni dell’ex sindaco Ignazio Abbate che è riuscito nelle scorse regionali ad occupare un posto all’Ars. La vittoria di Maria Monisteri, con oltre il 67 per cento, è la vittoria anche di Ignazio Abbate che l’ha avuta al fianco, ai tempi della sua sindacatura. Per Abbate il risultato di queste amministrative vale il doppio: il sindaco nella persona della professionista modicana molto amata nel mondo dello sport e l’exploit della Democrazia cristiana di Totò Cuffaro che è risultata la prima lista.

Successo per Maria Monisteri anche nella struttura del consiglio comunale.

A lei vanno 21 consiglieri su 24. Alle opposizione il seggio del candidato sindaco Ivana Castello e 2 consiglieri, uno del Pd e uno della lista Castello sindaco. Non hanno raggiunto la soglia minima per eleggere un consigliere sia il Movimento 5 Stelle sia le 2 liste del candidato sindaco Nino Gerratana. La ripartizione dà alla Dc, primo partito in città, 7 seggi, alla lista Monisteri sindaco 6 seggi, Modica al centro spettano 4 seggi e Siamo Modica altri 4 per un totale di 21.

“Sono felice, sono contenta e sono… Modicana. Mai come oggi, mi sento un tutt’uno con la nostra Città, con la mia città” queste le prime parole di Maria Monisteri dopo il successo arrivato dalle urne.

“Abbiamo nella testa e nel cuore, un progetto che evolve il lavoro che Modica ha iniziato 10 anni fa. Un progetto vincente e che la città ha recepito e fatto suo. Il nostro, è un percorso che va avanti – afferma – è una grande responsabilità quella che ho ricevuto dai Modicani e che sono orgogliosa e felice di ricevere. Faccio i complimenti a Nino Gerratana, per come ha condotto la campagna elettorale. Si è complimentato con me in privato e lo ha fatto anche pubblicamente, postando sui social. Un gesto nobile”.

Il commento del parlamentare Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa.

“A Modica abbiamo sperimentato un modello vincente imperniato su una candidatura innovativa che ha raccolto intorno a sé il meglio della politica e della società civile modicana che potrà essere di riferimento a livello regionale”. La lista “Modica al centro”, ideata da Minardo, è stata un successo: “è stata una bella scommessa, abbiamo messo in campo candidati nuovi e di grande qualità che aspirano a dare un contributo innovativo alla vita amministrativa della città. È un patrimonio da non disperdere per cui ringrazio tutti i nostri candidati, da oggi al lavoro per la nostra città” – conclude Minardo.