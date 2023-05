Maria Monisteri: 21 i consiglieri che le saranno al fianco dei 24 di cui è composto il Consiglio comunale di Modica

Ha vinto con la forza dei numeri il neo sindaco di Modica, Maria Monisteri, che in consiglio comunale avrà al fianco 21 consiglieri. Sarà una legislatura, la sua, che verrà ricordata nella storia della città per il grande divario con gli altri candidati sindaco, per il ricco parterre di consiglieri che l’accompagneranno in questa nuova stagione amministrativa che si avvia ad iniziare nella nuova veste di sindaco dopo essere stata, nella veste di assessore, al fianco di Ignazio Abbate nell’ultima legislatura prima che questi andasse a Palermo all’Ars. In base alle preferenze di ciascuna delle quattro liste questa la geografia che si andrà a comporre in Consiglio. Quattro le liste a sostegno del neo sindaco Monisteri: Dc 7.167 voti e 7 seggi, Prendiamoci cura 6232 voti e 5 seggi, Modica al centro 5031 e 4 seggi, Siamo Modica 4703 voti e 4 seggi.

Nel dettaglio i nomi dei consiglieri ed i voti riportati.

DC: Samuele Cannizzaro (662), Giovanni Alecci (632), Alessio Ruffino (470), Rita Floridia (464), Giorgio Civello (439), Piero Covato (435), Giuseppe Caruso (407);

PRENDIAMOCI CURA: Antonio Drago (671), Giorgio Belluardo (584), Saro Viola (572), Rita Cascino (569), Neva Guccione (473);

MODICA AL CENTRO: Cristina Minardo (931), Piero Armenia (574), Daniela Spadaro (502), Fabio Borrometi (482);

SIAMO MODICA: Delia Vindigni (687), Danilo Scapellato (441), Giammarco Covato (432), Elena Frasca (372).

I restanti tre consiglieri sono Ivana Castello del Pd, partito che ha riportato 2.265 voti, Giovanni Spadaro (293) sempre Pd e Claudio Gugliotta (413) della lista CASTELLO SINDACA che ha avuto 1.397 consensi.