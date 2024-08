Marefestival eventi: grande performance di Nathalie Aarts a Pozzallo

La serata di domenica del Marefestival si è rivelata un’esplosione di energia e nostalgia, con Nathalie Aarts dei The Soundlovers come protagonista assoluta. La regina della musica dance degli anni ’90 ha scaldato il pubblico di Piazza Rimembranze, che si è riempita in ogni ordine di posto, confermando il successo del format che continua a attirare l’attenzione di un vasto pubblico.

La serata è iniziata con un preserata ricco di intrattenimento, grazie alla maestra Sara Caschetto e al suo gruppo di ballo, l’“ansioso” di TikTok Francesco D’Arrigo, i The Doubles, e i DJ Salvo, Tony Cannizzaro, e Zeesa. Tuttavia, il momento culminante è stato l’arrivo di Nathalie Aarts, che con la sua presenza magnetica e i suoi successi intramontabili come “Surrender”, ha mandato il pubblico in visibilio.

La kermesse, promossa dal Comune di Pozzallo con il supporto del Libero consorzio comunale, dell’Ars, della Regione Siciliana, e dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, e organizzata dalla Marcello Cannizzo Agency, ha dimostrato ancora una volta le grandi potenzialità della città marittima come location per eventi di intrattenimento di alto livello. Sul palco, il sindaco Roberto Ammatuna e il vice Raffaele Monte hanno ringraziato i presenti per la partecipazione, invitando tutti a divertirsi in modo sano, celebrando insieme i brani che hanno segnato un’epoca.

La serata ha confermato Pozzallo come un punto di riferimento per l’accoglienza e l’ospitalità, anche per eventi speciali come questo, che continuano a rendere omaggio alla musica e alla cultura pop degli anni ’90.

