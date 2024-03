Marco Savatteri racconta la vita di Michelangelo Merisi nell’opera musicale “Caravaggio-la fuga”

AGRIGENTO – “Gli spettatori, ignari di ciò che li attende, si troveranno coinvolti in un intricato mistero: il furto di uno dei capolavori del Caravaggio“. Con queste parole Marco Savatteri, regista ed autore dello spettacolo “Caravaggio la fuga“, in scena il 14 e 15 maggio per il cartellone del Teatro Pirandello di Agrigento, racconta dell’imminente debutto nazionale dell’opera musicale dedicata alla parabola umana ed artistica di Michelangelo Merisi.

Uno spettacolo interattivo, promosso da La Casa del Musical, dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, dall’Accademia Pas e dal Consorzio universitario Agrigento, sulle musiche e liriche originali di Marco Savatteri con l’orchestrazione di Enrico M.R. Fallea, la direzione vocale di Marzia Molinelli e le coreografie di Gabriel Glorioso, dove le pareti del teatro diventano tele che gettano colori, forme, idee e tutta l’arte di un Grande per tentare di afferrare Caravaggio nella sua vita in corsa e ricordare l’importanza e la sacralità del Patrimonio artistico da tutelare.

