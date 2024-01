Maratona di Ragusa: si corre per la 19esima edizione domenica 21 gennaio

La 19ª edizione della Maratona di Ragusa, in programma per il 21 gennaio 2024, è attesa con grande entusiasmo dagli appassionati di corsa provenienti da tutta Italia. Quest’anno presenta un’interessante novità: essendo il primo importante evento sulla distanza dei 42,195 km della nuova stagione, molti corridori internazionali hanno programmato la loro partecipazione in Sicilia. La gara si svolgerà tra i suggestivi muri a secco e i monumenti barocchi, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti.

Oltre a far parte del calendario nazionale Fidal e assegnare i titoli regionali della specialità, il supporto del Comune di Ragusa, rappresentato dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore allo Sport Simone Digrandi, conferma l’importanza e la qualità dell’evento.

Come consuetudine, la maratona non sarà l’unico evento in programma. Sarà confermata anche la Straragusa, una sfida sulla distanza di 21,097 km, anch’essa nel calendario nazionale Fidal. In collaborazione con la Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano, ci sarà anche una Walking di 21 km con il coinvolgimento del gruppo di Nordic Walking Ragusa. Inoltre, è prevista la Family Run “Cuori in Movimento”, che coinvolgerà gli ospiti della Clinica del Mediterraneo e del centro di Riabilitazione del gruppo Cappadona, con partenza da piazza San Giovanni.

L’evento avrà il supporto di Clg costruzioni srls, un’impresa edile di Comiso, che si occuperà della promozione mediatica. L’appuntamento per la maratona e la mezza maratona sarà in via Feliciano Rossitto, con partenza per la maratona dei 42,195 km alle 8 e per la mezza maratona alle 9:45. Le iscrizioni sono al costo di 35 euro per la maratona e 20 euro per la mezza, da effettuare entro il 7 gennaio per evitare eventuali aumenti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito web dell’Asd No al Doping all’indirizzo www.maratonadiragusa.com o contattare il cellulare 3315785084 di Memmo Causarano.