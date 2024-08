Maltrattamenti in famiglia e utilizzo improprio di carte di credito: in carcere sciclitano di 49 anni

I carabinieri di Scicli hanno arrestato un 49enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, sposato e disoccupato, con numerosi precedenti di polizia, è stato condannato per una serie di reati commessi tra il 2007 e il 2020, tra cui maltrattamenti in famiglia, utilizzo improprio di denaro e carte di pagamento, e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’arresto

L’arresto è il risultato di un cumulo di pene concorrenti, con una condanna definitiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa per scontare la pena.

