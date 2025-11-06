Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Maltrattamenti e estorsione ai genitori: condannato un 36enne di Vittoria
06 Nov 2025 16:52
Un 36enne di Vittoria è stato condannato con rito abbreviato a 1 anno e 10 mesi di reclusione oltre a 600 euro di multa e al pagamento delle spese processuali per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori: pena sospesa. Il legale dell’imputato, l’avvocato Sergio Crisanti, aveva chiesto ed ottenuto una perizia psichiatrica e il professionista incaricato, il professore Eugenio Aguglia, aveva rilevato che il 36enne era affetto da disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare. Nel periodo in cui erano stati contestati i maltrattamenti e l’estorsione, tra maggio e giugno del 2023, l’imputato presentava una capacità di intendere e volere grandemente scemate. Il pubblico ministero Marco Rota aveva chiesto la condanna a
2 anni e 6 mesi; il difensore aveva invece chiesto l’assoluzione per i maltrattamenti poiché tutti gli episodi andavano giudicati nell’ambito della patologia, e la non sussistenza del reato di estorsione, perchè i genitori non avrebbero indicato una minaccia concreta ed anche l’aspetto economico – avere costretto la madre a comprargli il tabacco il tabacco – era di poco valore. Il giudice Eleonora Schininà ha condannato il 36enne a 1 anno e 10 mesi tenendo conto della lieve entità della estorsione e del vizio parziale di mente. Il legale ha già preannunciato appello.
