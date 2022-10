Maltempo, si allaga la A19 Palermo-Trapani. Decine di interventi dei vigili del fuoco

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta stamani sul versante occidentale della Sicilia, tra le province di Palermo e Trapani.



Le piogge hanno trasformato in un vero e proprio fiume in piena un tratto dell’autostrada A29 verso Trapani, bloccando il traffico. Tanti gli automobilisti in panne.



Sul posto stanno lavorando da alcune ore diverse squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.



Disagi e allagamenti anche a Palermo dove la pioggia ha allagato numerose strade in diverse zone della città. Particolarmente colpita anche la zona del Belice e soprattutto tra Salemi, Vita e Calatafimi, dove la pioggia sta creando notevoli disagi alla popolazione

