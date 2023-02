Maltempo: riapre il cimitero monumentale di Scicli

Dieci giorni esatti dalla chiusura. Riapre domani mattina, rispettando la canonica ora delle 7, il cimitero monumentale di Scicli. La ditta specializzata ha ultimato i lavori di rimozione dei cipressi e dei pini che il maltempo del 9 e 10 febbraio scorsi aveva abbattuto creando seri pericoli nei camminamenti e nei viali del cimitero esistente, quello antecedente all’ala di nuova costruzione.

Orari di apertura

Apertura, quindi, alle 7 con ingresso dai due accessi principali del lato nord e del lato sud. L’ordinanza, che prende atto della rimozione degli alberi sradicati ed abbattuti sui viale, impone dei precisi percorsi. Precisce prescizioni quindi. Non si potrà raggiungere l’area che insiste sul viale adiacente l’Ossario comunale e dell’intero percorso centrale prospiciente le antiche Cappelle gentilizie. In questa parte del cimitero la pavimentazione è stata divelta e dovrà essere sottoposta ad un intervento di ripristino.

I percorsi alternativi

Per fortuna per raggiungere l’ala di sud-ovest del cimitero ci sono altri percorsi alternativi. Quindi la visita ai defunti non viene compromessa. Di certo è che l’intervento di giardinaggio è stato ultimato ed i pericoli sono venuti meno ad eccezione nelle porzioni del camposanto indicate nell’ordinanza di riapertura. Il provvedimento di chiusura era risalente all’11 febbraio scorso ed era stato emanato dopo i rilievi dei danni, peraltro consistenti, accertati dagli organismi tecnici del Comune sciclitano.