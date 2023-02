Maltempo: provincia iblea mezza isolata. Quartieri di Ragusa al buio

Aumentano i disagi nel Ragusano per il maltempo e la incessante pioggia battente. Chiusa la strada tra Modica e Scicli lato Fiumara. Si può usare la strada delle curve. Chiusa la strada Scicli – Donnalucata via Lodderi che porta oltre alla borgata di Donnalucata anche a Playa Grande ed a Marina di Ragusa.

Per le mareggiate, il comune di Santa Croce ha inibito il transito pedonale sul lungomare Amerigo Vespucci a Punta Secca, localita' dove e' ambientata la fiction de "Il commissario Montalbano". Crollo anche di una piccola parte della fornace Penna nello Sciclitano, anch'essa protagonista di diversi episodi della fiction. A Chiaramonte, vietato transito nella zona Orto Rabbito – Petraro e l'attraversamento del torrente Cassarello nella strada Petraro – Cifali, la strada Senia e l'attraversamento del torrente di Poggio Gallo. Sempre in zona montana, tra Giarratana e Monterosso, segnalate due frane lungo la SP 12 in direzione Buccheri e la SP 59 in direzione Modica. Strada chiusa all'ingresso di Comiso, SP 7, dal mercato ortofrutticolo al centro abitato.

Nell'Ispicese a Santa Maria del Focallo litorale eroso dalla furia del mare. Sempre a Ispica il comune sta alzando il margine del ponte Cozzo Muni. A Pozzallo per motivi di sicurezza e' stata chiusa al traffico veicolare la via Rosario Livatino dalla rotatoria di viale Europa fino alla rotatoria dell'incrocio di viale Asia. Chiusa a Ragusa la circonvallazione di Ibla e criticita' nel tratto basso di via Archimede. Alcuni quartieri di Ragusa sono al momento al vuoi da circa trenta minuti.