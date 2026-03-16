Maltempo in Sicilia orientale: scuole chiuse a Catania e voli dirottati a Comiso e Palermo

La Sicilia orientale è oggi interessata da un’ondata di maltempo che ha spinto la Protezione Civile Regionale a emanare un avviso di allerta meteo arancione. A causa delle intense piogge e delle condizioni atmosferiche avverse, le scuole di Catania sono rimaste chiuse per garantire la sicurezza degli studenti e dei cittadini.

I disagi non si limitano al traffico cittadino: l’aeroporto di Catania-Fontanarossa ha registrato variazioni nei piani di volo. Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali siciliani. Tra questi, un aereo Volotea proveniente da Firenze è stato indirizzato all’aeroporto di Comiso, mentre un volo Ryanair partito da Torino atterrerà a Palermo.

Il maltempo previsto per la giornata interesserà soprattutto le province orientali della Sicilia, con piogge intense, temporali e possibili allagamenti in alcune zone urbane. La Protezione Civile invita la popolazione a limitare gli spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali, con particolare riguardo a strade a rischio e zone soggette a esondazioni.

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