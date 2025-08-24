Maltempo e caldo africano: Italia divisa in due nella fase finale di agosto

L’estate sembra non voler concedere tregua: dopo giornate di burrasca e instabilità, l’Italia continua a vivere una fase meteorologica dinamica e in continuo cambiamento. La giornata di domenica 24 agosto è stata caratterizzata da nuovi rovesci temporaleschi e da un sensibile calo delle temperature soprattutto al Nord, con massime che in città come Torino, Milano, Genova e Venezia non hanno superato i 23-24 gradi. Sul resto della Penisola, invece, il clima è rimasto più caldo ma senza eccessi, con valori intorno ai 28-29 gradi, complice una vivace ventilazione settentrionale.

Le piogge non sono mancate in diverse aree, in particolare sull’arco alpino, in Emilia Romagna, Liguria, e sulle zone interne di Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Si è trattato per lo più di acquazzoni tipici della stagione estiva, intensi ma di breve durata, che non hanno compromesso l’intera giornata.

Dopo un avvio di settimana che sarà più soleggiato grazie alla rimonta dell’anticiclone, lo scenario cambierà di nuovo a causa dell’uragano Erin, in avvicinamento al Nord Europa. La tempesta, trasformandosi in un ciclone extra-tropicale, influenzerà anche il Mediterraneo, richiamando aria molto calda e umida di origine subtropicale.

Il risultato sarà un’Italia spaccata in due: al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori si registreranno nuove fiammate di caldo africano, con punte di 36-38 gradi e picchi fino a 40 in Sicilia e Sardegna. Al Nord, invece, l’ingresso di correnti più fresche di origine atlantica darà origine a un contrasto esplosivo con l’aria calda in risalita.

Da mercoledì 27 agosto, infatti, è attesa una vera e propria ondata di maltempo, con piogge abbondanti, temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi. Gli esperti avvertono di una fase delicata, con elevato rischio di criticità idrogeologiche, allagamenti e disagi soprattutto nelle aree già fragili del territorio. Anche le coste maggiormente esposte dovranno fare i conti con venti forti e mareggiate.

In sintesi, l’Italia vivrà un finale di agosto turbolento e contrastato: da un lato l’abbraccio del caldo africano, dall’altro i colpi di coda del maltempo atlantico. Un mix che terrà il Paese con gli occhi puntati al cielo, tra ombrelloni e ombrelli sempre a portata di mano.

