Maltempo: conta dei danni ma si attendono ancora i ristori per ciclone di febbraio. Agricoltura a rischio

La provincia di Ragusa ha subito nuovi danni alle coltivazioni agricole a causa del maltempo degli ultimi giorni, in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Questi ulteriori danni si aggiungono a quelli causati dal ciclone di febbraio, che ha già messo in ginocchio il settore agricolo ibleo.

Nello Dipasquale, parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione attuale e ha chiesto risposte concrete e immediate per gli agricoltori e gli allevatori della zona. Secondo il parlamentare, il tempo delle promesse è scaduto e servono azioni concrete per evitare la discesa in piazza degli agricoltori.

Dipasquale ha anche sollevato la questione dei ristori promessi per il ciclone di febbraio, che non sono ancora arrivati nei territori colpiti. Inoltre, ha criticato il Governo regionale per non aver ancora costituito l’Osservatorio sui Cambiamenti climatici, un organismo importante per la programmazione di politiche di mitigazione e adattamento agli eventi climatici sempre più frequenti nella zona.

Il parlamentare ha infine concluso dicendo che è necessario agire immediatamente per supportare il mondo agricolo ibleo, che sta subendo danni sempre più gravi a causa dei cambiamenti climatici in atto. La situazione richiede una risposta concreta da parte delle istituzioni e una maggiore attenzione alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, per evitare ulteriori danni e garantire la sopravvivenza del settore agricolo locale.