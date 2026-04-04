Maltempo a Ragusa: la tradizionale processione del Venerdì Santo si svolge in chiesa

La pioggia cambia il programma ma non spegne la devozione. A Ragusa, il Venerdì Santo si è svolto in forma diversa dal consueto: la tradizionale processione esterna è stata officiata all’interno della Cattedrale di San Giovanni Battista, trasformata per l’occasione in un luogo ancora più intimo e raccolto.

Una scelta dettata dal maltempo, che ha impedito lo svolgimento del corteo lungo le vie cittadine, ma che non ha scoraggiato i fedeli, accorsi numerosi per partecipare a uno dei momenti più intensi della Settimana Santa.

Un Venerdì Santo diverso ma carico di spiritualità

L’assenza della processione tra le strade non ha ridotto il valore del rito. All’interno della cattedrale, il clima di raccoglimento è apparso ancora più intenso, con i fedeli stretti in preghiera attorno ai simulacri, in un’atmosfera sospesa tra silenzio e contemplazione.

La celebrazione della Passione del Signore ha mantenuto intatto il suo significato, dimostrando come la fede riesca a superare anche gli ostacoli imposti dal tempo.

Fede e partecipazione: Ragusa risponde ancora una volta

Nonostante la pioggia, Ragusa ha dimostrato ancora una volta il forte legame con le proprie tradizioni religiose. La partecipazione dei fedeli ha testimoniato quanto il Venerdì Santo rappresenti un momento centrale per la comunità. Oltre ai fedeli, presenti anche le autorità civili.

Foto: Salvo Bracchitta

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