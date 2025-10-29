Mafia, assolti per non avere commesso il fatto Michael e Giacomo Consalvo: annullata la condanna per Elio Greco

Sono stati assolti dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catania con la formula più ampia, ovvero, per non avere commesso il fatto. Si tratta di Giacomo Consalvo (difeso dall’avvocato Giuseppe Di Stefano) e Michael Consalvo (difeso dall’avvocato Matteo Anzalone). Erano stati condannati in primo grado a 9 anni e 4 mesi per associazione mafiosa finalizzata all’acquisizione di posizioni dominanti nel Vittoriese; 416 bis aggravato dal comma 6. Il processo era scaturito dall’operazione Ghost Trash messa a segno nel 2017, a Vittoria nel Ragusano e condotta dal Gico della Guardia di Finanza di Catania su delega della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo.

Per il terzo imputato, Elio Greco (difeso dagli avvocati Nunzio Citrella e Giuseppe Passarello), anch’egli condannato in primo grado a 9 anni e 4 mesi, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Catania. L’ipotesi accusatoria alla base dell’operazione, riteneva la sussistenza del clan “stiddaro” storicamente riferibile ai Carbonaro Dominante attraverso una articolazione territoriale che faceva capo alla famiglia Ventura; attraverso una intestazione fittizia di beni e il traffico illecito di rifiuti, gli associati al clan avrebbero procurato benefici anche economici diretti, alla ipotizzata associazione mafiosa.

