Madre coraggiosa denuncia figlio violento a Vittoria. Arrestato dalla Polizia

Una vicenda drammatica a Vittoria, dove una madre coraggiosa ha deciso di alzare la voce contro il figlio violento. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria sono intervenuti prontamente e hanno arrestato in flagranza di reato un giovane maggiorenne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Tutto è iniziato con una segnalazione giunta alla Sala Operativa, riguardante una lite in un’abitazione del centro cittadino. Una donna, visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata minacciata e aggredita dal proprio figlio convivente. Il motivo sembrava essere legato a richieste incessanti di denaro contante, presumibilmente destinate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

La madre ha confidato agli agenti che questi maltrattamenti non erano un episodio isolato, ma si verificavano da diverso tempo. Ha aggiunto che in più occasioni era stata vittima di violenze fisiche da parte del figlio, che già era stato sottoposto a due misure cautelari per reati simili.

Il giovane, già noto alle autorità per comportamenti violenti, era sotto la misura di prevenzione personale dell’avviso orale emesso dal Questore di Ragusa. Gli agenti, dopo aver accertato i fatti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione, al fine di garantire la sicurezza della madre e della convivenza familiare.

