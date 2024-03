Madonna Vasa Vasa: è polemica sull’edizione serale introdotta nel 2016. Per molti studiosi “stravolge la tradizione”

La presentazione del libro “La Pasqua in Sicilia” ha dato l’occasione a Marcella Burderi e al professore Uccio Barone di esprimere punti di vista contrastanti riguardo alla tradizione della festa della Madonna Vasa Vasa, soprattutto in relazione alla decisione di prolungare la festa anche di sera, una novità introdotta nel 2016. Non è la prima volta che insigni studiosi delle tradizioni locali esprimono dissenso rispetto a questa decisione.

I DUBBI DEGLI STUDIOSI

Marcella Burderi ha sottolineato l’importanza di rispettare le tradizioni senza stravolgerle e ha evidenziato la necessità di motivare qualsiasi cambiamento per evitare che diventi semplicemente uno spettacolo. Anche il professore Uccio Barone ha condiviso questa opinione, affermando che modificare i riti tradizionali può sminuire il valore della festa.

LA POSIZIONE DI DON ANTONIO MARIA FORGIONE

Tuttavia, don Antonio Maria Forgione, parroco della chiesa di Santa Maria di Betlemme, ha risposto alle critiche sottolineando che la decisione di prolungare la festa è stata presa dopo un’attenta riflessione e consultazione con altri sacerdoti e il vescovo dell’epoca. Ha difeso l’idea che le tradizioni possano essere innovative senza per questo sminuire il loro significato, e ha affermato che la festa è stata arricchita anziché sminuita dalla nuova modalità di celebrazione.

Una questione complessa che ha diverse opinioni al suo interno, tutte ugualmente degne di stima. Ma la comunità, cosa ne pensa? L’edizione serale della Vasa Vasa, dal 2016 in poi, sembra piacere molto ai modicani (e non solo), facendo registrare, almeno in termini di pubblico, un notevole successo.

© Riproduzione riservata