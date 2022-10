Madonna del Rosario a Ragusa: escursione naturalistica per tutta Cava santa Domenica

Continuano le celebrazioni in onore della Madonna del Rosario nella chiesa dell’Ecce Homo a Ragusa. Oggi è la festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli ecologisti. Ecco perché, dopo la celebrazione eucaristica delle 9, nel primo pomeriggio, alle 16, ci sarà l’escursione naturalistica per tutta Cava santa Domenica con partenza da piazza Carmine fino alla chiesa del “Signuruzzu truvatu”.



Alle 17,30 è in programma la recita del santo Rosario col canto dell’enunciazione dei misteri, litanie cantate, recita della coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 18 la celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla benedizione del frumento, antica tradizione che lega il culto della Madonna del Rosario alla vita agricola iblea. Domani, mercoledì 5 ottobre, alle 9 la santa messa, alle 17,30 la recita del Rosario, i misteri, le litanie cantate e la recita della coroncina, mentre alle 18 ci sarà la santa messa in ricordo dei missionari iblei vivi e defunti.





Alle 20 sarà riproposto “Giocare per donare”, la terza edizione del torneo di calcio a 3 “Madonna del Rosario”. Sarà la serata finale con la premiazione delle squadre vincitrici. Intanto, domenica pomeriggio si è tenuto un momento sportivo di fraternità e divertimento con il torneo di pallavolo che ha visto coinvolti ragazzi e ragazze di tutte le età. Mentre, sabato pomeriggio, la manifestazione “Ragazzi in festa” ha segnato l’avvio dell’anno catechistico coinvolgendo tutti i presenti che si sono cimentati in simpatiche prove predisposte dagli animatori, per rendere ancora più effervescente la festa della Madonna del

Rosario.



Anche quest’anno, poi, in occasione della festa, si svolge la Peregrinatio Mariae. Le famiglie delle parrocchie Ecce Homo e San Francesco di Paola di Ragusa, durante il mese di ottobre, mese del Rosario, accolgono la statuetta della Madonnina e la ospitano per due giorni a casa. Per prenotare la giornata, basta telefonare in parrocchia al numero 0932 1911971 comunicando nome, via, telefono. La Madonnina girerà nei giorni dispari del mese di ottobre, la sera (verso le 19/20): pertanto potranno richiederla solo 16 famiglie.