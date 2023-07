Madonna del Carmine a Ragusa: i solenni festeggiamenti

Ieri si è svolta la giornata dedicata ai solenni festeggiamenti della Madonna del Carmine a Ragusa. La giornata è iniziata presto al mattino con il suono di colpi di cannone e le campane che suonavano a festa. Prima delle 8 del mattino si è svolta la concelebrazione eucaristica dei padri carmelitani presso la chiesa del monastero Santa Teresa di Ragusa (carmelitane scalze), presieduta da padre Fabio Pistillo ocd. Successivamente, sono state celebrate la Santa Messa da don Giuseppe Iacono e, un’ora dopo, dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo.

A metà mattina, si è svolta una concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Giuseppe La Placa. A mezzogiorno c’è stata la supplica alla Madonna del Carmine, mentre nel pomeriggio la Santa Messa è stata presieduta da mons. Giuseppe Liberto. Subito dopo, ha avuto inizio la solenne processione con il simulacro della Madonna del Carmine.

La processione, accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, ha percorso diverse vie, tra cui piazza Carmine, via Scuole, via XXIV Maggio, via Ecce Homo, via Pezza, via Belvedere, via Ibla, via Cav. Francesco Destefano, corso Italia con una sosta in Cattedrale. Successivamente, ha proseguito per piazza San Giovanni, corso Vittorio Veneto, via Mario Rapisardi, via Sant’Anna, via Angelo Maiorana, ponte dei Cappuccini, via Traspontino, piazza dei Cappuccini con una sosta davanti alla chiesa di San Francesco d’Assisi, via Beata Maria Schininà, via Suor Maria Boscarino, via Carlo Alberto, largo Madre Maria Candida dell’Eucaristia con una sosta nella chiesa del monastero delle Carmelitane scalze, via Marsala, via Giovanni Meli, ponte Giovanni XXIII, via San Vito, corso Italia, via Cav. Francesco Destefano, corso Vittorio Veneto e infine piazza Carmine.

La festa della Madonna del Carmine è molto sentita a Ragusa, e ogni anno si respira un sentimento diffuso di intimità spirituale durante le celebrazioni. Ieri sera, molti devoti indossavano lo scapolare, simbolo di una profonda intimità spirituale verso la Madonna del Monte Carmelo. Numerosi fedeli hanno voluto testimoniare la loro particolare devozione alla Madre di Dio attraverso la loro presenza.