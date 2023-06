Lutto nel mondo dello sport: è morto Santo Palma ex direttore del Ragusa calcio

Il mondo dello sport è in lutto: è morto improvvisamente a causa di un infarto la notte scorsa Santo Palma. Aveva da poco compiuto 50 anni.

LE ESPERIENZE A RAGUSA

Sono state tante le esperienze nel calcio siciliano ma tra le più significative, per lui, quella a Ragusa dove è stato direttore del Ragusa Calcio nella stagione 2018-2019 e ha vinto il campionato di promozione e la Coppa Italia di categoria. Importanti esperienze anche con Valverde, Adrano, Acireale, Scordia, Atletico Catania e Catania Beach Soccer.

Pochi giorni fa si era parlato di un possibile ritorno a Ragusa per cercare di salvare la squadra, o almeno così speravano molti tifosi, ma poi la cosa era sfumata in quanto non era stato trovato un accordo con la dirigenza. In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio delle società sportive e dei colleghi.