L’uomo arrestato a Parigi dopo accoltellamento passanti era sbarcato a Pozzallo

Il 22 agosto del 2016, a quanto si apprende, il maliano arrestato oggi per aver accoltellato alcune persone a Parigi, è arrivato in Italia sbarcando a Pozzallo (Ragusa). All’uomo è stata riconosciuta la protezione sussidiaria dalla commissione territoriale di Torino il 17 dicembre 2018, in ragione del contesto di violenza generalizzata nella regione di provenienza e della condizione di fragilità legata ad una grave patologia di cui era affetto.

© Riproduzione riservata