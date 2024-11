Luoghi del cuore: Cava d’Ispica e Fornace Penna salgono in classifica. Ecco le posizioni e come votare

Modica risponde alla grande nella campagna di sensibilizzazione e di valorizzazione promossa dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano che da dodici lunghi anni promuove l’iniziativa “I Luoghi del Cuore” coinvolgendo dalle isole al nord Italia un’intera Nazione. Il 32° posto a livello nazionale per il Parco regionale Cava Ispica è un risultato importante e lo è forse di più vedere che il sito è quarto nella specifica griglia della Sicilia. Nella provincia di Ragusa promozione anche per la Fornace Penna di Punta Pisciotto a Sampieri, nello Sciclitano: per questo sito si è fermi al momento al 50° posto. Ma come spiegano i promotori dell’iniziativa la classifica si aggiorna ogni quindici minuti e c’è tempo, per votare il Luogo del Cuore fino al 10 aprile del 2025. Poi la pubblicazione della graduatoria definitiva nel mese di giugno sempre del prossimo anno.

Nella “carica” volta a raggiungere la vetta della classifica a Modica sono coinvolti diversi soggetti. Dalla Fondazione Grimaldi alle associazioni culturali VIA, Proserpina, AGT-Ragusa che raggruppa le guide turistiche di Ragusa, il Centro Studi sulla Contea di Modica, l’Ente Liceo Convitto, il Movimento in Difesa del Cittadino e l’Associazione Franco Ruta.

Con il comitato “Abbi cura di Cava Ispica” Modica si sta mobilitando e continuerà a farlo nel corso del censimento di questo 2024 avviato lo scorso 14 settembre. A Scicli il voto sull’ex Fornace Penna sta passando attraverso la sensibilizzazione del singolo e di Legambiente Circolo Kiafura che invita al voto per lasciare l’attuale 50° posto in classifica.

In Sicilia quindici le candidature: l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, tra i monti Sicani a Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento (6° posto a livello nazionale), Torre di Gaffe in area marina sempre nell’Agrigentino (23° posto), Viale dei Tigli e Villa comunale a Santo Stefano Quisquina anch’essa in provincia di Agrigento (29° posto), Parco regionale Cava Ispica (32° posto), Fornace Penna sito di archeologia industriale (50° posto), Eremo di Santa Febronia e sito archeologico di costrada Coste a Palagonia in provincia di Catania (52° posto), Chiesa San Liberale a Trapani (84° posto), Chiesa della SS. Annunziata a Sortino in provincia di Siracusa (96° posto), Convento di S. Maria di Gesù superiore a Messina (109° posto), Chiesa Madre Maria SS del Rosario a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento (125° posto), Chiesa degli Agonizzanti a Carini in provincia di Palermo (173° posto), Chiesa Maria SS Annunziata e Giardino a Termini Imerese in provincia di Palermo (231° posto), Capo Eloro – Torre Faro a Messina (303° posto), Chiesa Santa Maria di Campogrosso ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo (311°).

