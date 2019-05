L'unione nazionale consumatori si riunisce a Modica - Ragusa Oggi

Si terrà sabato 1 giugno, alle ore 16:30, un convegno organizzato dall’Unione Nazionale consumatori. L’appuntamento è al palazzo della cultura, sala Triberio, di Modica.

Saranno presenti: Marco Vignola, responsabile Nazionale del settore energia e ambiente dell’UNC, illustre ospite quale esperto in materia di energia nel programma televisivo “Mi Manda Rai TRE”. E’ docente nei principali corsi di formazione nel settore energia per quadri ed operatori delle Associazioni Consumatori organizzati da Consumers’ Forum e sui progetti di formazione finanziati dall’AEEGSI; ha partecipato alla stesura dei principali protocolli di conciliazione del settore; fa parte del Comitato Paritetico del protocollo di conciliazione ADR AACC/ENI; Agostino Macrì, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, esperto internazionale nel settore della Sicurezza Alimentare e della Sanità Pubblica Veterinaria. E’ stato professore presso la facoltà di Scienze dell’Università la Sapienza ed ha tenuto Corsi presso le Università di Bologna, Pisa, Camerino, Napoli, Piacenza, Milano oltre ad essere stato relatore e docente in alcune decine di manifestazioni scientifiche; Mario Intilisano, membro del Consiglio Direttivo UNC e Coordinatore per la Regione Sicilia, Conciliatore, ed esperto e conoscitore del settore consumeristico.