L’under 20 della KeyJey Ragusa da domani a Siracusa per il secondo concentramento della stagione

Impegno non da poco per l’Under 20 della KeyJey Ragusa che, a partire da domani, venerdì 14 gennaio, e sino a sabato 15, sarà impegnata sul parquet di Siracusa per prendere parte al secondo concentramento di categoria dopo che il primo, nelle scorse settimane, si era tenuto a Conversano. Il sette allenato da Mario Gulino, che attualmente occupa il secondo posto in classifica, se la vedrà domani alle 19 con il Genea Lanzara.

Sabato, sempre alle 19, è previsto, invece, il confronto con il Conversano. Nelle altre gare si affronteranno a sfide incrociate anche l’Haenna e i padroni di casa dell’Aretusa. “Ci eravamo già ben espressi in occasione del primo concentramento – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – e ci teniamo a ripeterci in questa circostanza, pur sapendo che gli avversari sono molto motivati e che, al pari nostro, ci tengono a fare bella figura.

Vedremo come andrà. In ogni caso, cercheremo di tenere alto il nome della nostra città e ci impegneremo per dare il massimo”.

