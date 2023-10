L’ultimo saluto per Matteo Battaglia

La famiglia di Matteo Battaglia ha dato l’assenso per la donazione degli organi del giovane. Il cuore è stato già accolto da un paziente in Puglia, il fegato in Campania; reni e pancreas sono stati espiantati dall’Ismett di Palermo, mentre le cornee sono state prelevate dalla unità operativa di oculistica del Garibaldi di Catania. Un ultimo atto di amore e generosità sottolineato dalla sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari che ha preannunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali che saranno celebrati a breve.

L’autopsia in programma questo pomeriggio

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi infatti, l’esame autoptico sul corpo del giovane, 22 anni di Comiso. L’esame verrà effettuato a Catania, nella sala mortuaria dell’Ospedale Garibaldi Nesima. Il giovane era rimasto vittima di un incidente a Comiso, nella serata di domenica 8 ottobre a seguito del quale, vista la gravità delle condizioni, era stato trasferito all’Ospedale Garibaldi di Catania dov’era poi deceduto. La Procura ha indagato, per atto dovuto, il proprietario dei locali; per cause che sono al vaglio delle autorità, il giovane sarebbe caduto da alcuni metri di altezza, dopo avere sfondato un controsoffitto mentre stava effettuando una ricognizione in un locale commerciale che alcuni famigliari avevano intenzione di acquistare. Stamani è stata disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso: la Procura ha conferito incarico al medico legale Maria Francesca Berlich. Il perito verrà affiancato dai consulenti nominati dalle altre parti in causa: i legali dell’indagato hanno nominato il dottor Giancarlo Guerrera di Catania e le parti offese il dottor Davide Agnello di Ragusa.