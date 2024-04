L’ultimo saluto al Maestro Giuseppe Leone

Oggi è il giorno in cui la città di Ragusa dice addio per l’ultima volta a uno dei suoi figli più illustri: il maestro Giuseppe Leone. Si svolgono presso la Cattedrale di San Giovanni Battista i funerali di Giuseppe Leone, morto a 88 anni. La città osserverà durante la giornata di oggi il lutto cittadino in segno di rispetto verso il grande artista della fotografia che ha immortalato la vita, il costume e i paesaggi della campagna ragusana e l’ha fatta conoscere nel mondo.

I FUNERALI

Il corteo si è mosso alle 15.30 dalla Photogallery di corso Vittorio Emanuele 131 per poi proseguire lungo via Roma e arrivare in piazza San Giovanni. La funzione religiosa è presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa Mons. Sebastiano Roberto Asta, dal parroco della Cattedrale di San Giovanni Battista Don Giuseppe Burrafato e da Don Franco Boncoraglio

In queste ore, sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in onore di Giuseppe Leone, un artista che è stato in contatto con le più grandi personalità del mondo dell’arte e della cultura della seconda parte del ‘900.

Foto: Salvo Bracchitta

